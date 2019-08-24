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В Казани стартовал фестиваль стрит-фуда «Вкусная Казань»

19:52, 24.08.2019
В Казани стартовал фестиваль стрит-фуда «Вкусная Казань»
Фото: скриншот

Накануне в столице Татарстана стартовал фестиваль «Вкусная Казань», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Один из участников Алексей Колотов владелец ресторана и повар, готовящий мексиканское блюдо тако.

Рядом с ним разместился повар Михаил Кликовкин, предлагающий традиционные блюда удмуртской кухни.

На фестивале свою продукцию представили 70 ресторанов и кафе со всей России.

Напомним, что «Вкусная Казань» разместилась возле центра семьи «Казан». Фестиваль продлится до 25 августа.

Общество Татарстан
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