Минобороны РФ показало пуск «Булавы» с подлодки на видео
Министерство обороны выложило видео пуска баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море. На учениях была успешно поражена цель на полигоне «Кура», расположенном на Камчатке.
В военном ведомстве отметили, что этими стрельбами были подтверждены технические характеристики баллистических ракет, а также и работоспособность всех систем ракетных комплексов на субмаринах.
Ракета Р-30 «Булава» с середины 1990-х годов разрабатывалась Московским институтом теплотехники. Главные конструкторы — Юрий Соломонов и Александр Суходольский. По данным СМИ, эта трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения.ПромышленностьОПК
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