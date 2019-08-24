Минобороны РФ показало пуск «Булавы» с подлодки на видео

Фото: скриншот видео

Министерство обороны выложило видео пуска баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море. На учениях была успешно поражена цель на полигоне «Кура», расположенном на Камчатке.

В военном ведомстве отметили, что этими стрельбами были подтверждены технические характеристики баллистических ракет, а также и работоспособность всех систем ракетных комплексов на субмаринах.

Ракета Р-30 «Булава» с середины 1990-х годов разрабатывалась Московским институтом теплотехники. Главные конструкторы — Юрий Соломонов и Александр Суходольский. По данным СМИ, эта трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения.