Минздрав определил «страдающие ожирением» регионы

Аналитики Минздрава определили регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих ожирением. Лидером стал Алтайский край, где на 100 тысяч населения приходится 5 566,9 случая соответствующего диагноза.

Эта проблема также затрагивает Курганскую (2 711,4), Тюменскую области (2 634,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (2 626,7) и Оренбургскую область (2 319)

Число россиян с диагнозом «ожирение» выросло почти в полтора раза за пять лет, передает RT. В 2013 году в стране насчитывалось 1,4 млн с таким заболеванием, а в 2018 году их стало уже более 2 млн.

Меньше всего жителей с ожирением в Приморском крае (387,6). Минимальные показатели также в Кабардино-Балкарии (578,5), Москве (588,2), Калининградской области (618,3) и Якутии (627).