В башкирском Ишимбае сквер имени Закира Валиди обустроят почти за 14 млн. рублей

Администрация города Ишимбай потратит 13,8 млн рублей на 1-ый этап благоустройства сквера имени Заки Валиди. Это будет сделано в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Ишимбай».

Информация о закупке появилась 16 августа, заявки будут принимать до 26 августа, аукцион проведут 28-ого числа. Работы оплатят из бюджета Ишимбая.



Сквер должен быть благоустроен в течение 45 календарных дней. За это время должны быть разобраны существующие покрытия, бортовые камни, устроены пешеходные дорожки из брусчатки, заменены, установлены и понижены бортовые камни, а также доставлены, собраны и установлены малые архитектурные формы — скамейки и урны.



Ранее сообщалось, что фонтан «Танцующие журавли» в Уфе установят в новом сквере «Дубки» за городским дворцом культуры на проспекте Октября.

