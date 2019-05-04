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Уфимский фонтан «Танцующие журавли» переедет на новое место

09:48, 04.05.2019
Уфимский фонтан «Танцующие журавли» переедет на новое место
Фото: ufacity.info

Фонтан «Танцующие журавли» в Уфе установят в новом сквере «Дубки» за городским дворцом культуры на проспекте Октября.

Согласно проекту, который представил главный архитектор города Олег Байдин, предусмотрено создание плоскостного бассейна с композицией журавлей в центре, прогулочной парковой зоны с мощеными тропинками и стильными светильниками, скамейками, урнами и малыми архитектурными формами, с детской и спортивной площадками, зоной общепита, велопарковками и площадкой для выгула собак.

С 1 июня начнутся работы, которые планируется завершить к 1 октября, рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.

Отмечается, что открытие нового сквера вдохнет свежую струю в микрорайон.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал восстановить заброшенный фонтан «Танцующие журавли» в Уфе.

Общество Башкортостан
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