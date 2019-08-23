Министр экономики РФ ожидает снижения инфляции до 3% в начале 2020 года

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в годовом выражении. Он убежден, что этот показатель будет достигнут уже в первом квартале 2020 года.

Министр подчеркнул, что к концу 2019-го инфляция в России опустится ниже 4%, а в январе-марте она должна продолжить снижение.

«Мы видим очень сильные дезинфляционные тенденции, в целом нехватку спроса в экономике. Поэтому дезинфляционный тренд будет очень сильным, даже несмотря на то смягчение денежно-кредитной политики, которое ЦБ уже предпринял», — цитирует Орешкина ТАСС.

Он также сообщил, что Минэкономразвития незначительно скорректирует прогнозы по курсу рубля и цене нефти на 2019 год. Годовой курс оценят в районе 66 рублей за доллар и цена на нефть составит $63,4 за баррель.