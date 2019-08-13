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США отложили введение пошлин на некоторые китайские товары

19:34, 13.08.2019
США отложили введение пошлин на некоторые китайские товары
Фото: flickr.com

США отложили введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря.

В список товаров вошли сотовые телефона, ноутбуки, игровые приставки, мониторы для компьютеров, игрушки, а также некоторые виды обуви и одежды, сообщает американское торговое представительство.

Изначально сообщалось, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что может поднять таможенные пошлины на китайский импорт выше запланированных 10%. По его словам, Пекин должен пойти на уступки Вашингтону, чтобы избежать этого.

В результате Китай временно прекратил импорт сельскохозяйственной продукции из США.

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