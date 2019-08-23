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Сегодня сообщения о ДТП в Казани принимаются только по номеру 112

13:18, 23.08.2019
Сегодня сообщения о ДТП в Казани принимаются только по номеру 112
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 23 августа, сообщения о дорожно-транспортных происшествиях в Казани принимаются только на единый номер вызова экстренных служб 112.

Это связано с профилактическими работами на телекоммуникационных сетях административного комплекса Госавтоинспекции, сообщает Управление МВД РФ по Казани.

Напомним, в Казани с 5 по 31 августа проходят рейды в рамках оперативно–профилактического мероприятия «Мобильник». Сотрудники ГИБДД будут проводить работу с водителями, использующими телефон за рулем.

Общество Татарстан
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