Сегодня сообщения о ДТП в Казани принимаются только по номеру 112

Сегодня, 23 августа, сообщения о дорожно-транспортных происшествиях в Казани принимаются только на единый номер вызова экстренных служб 112.



Это связано с профилактическими работами на телекоммуникационных сетях административного комплекса Госавтоинспекции, сообщает Управление МВД РФ по Казани.

Напомним, в Казани с 5 по 31 августа проходят рейды в рамках оперативно–профилактического мероприятия «Мобильник». Сотрудники ГИБДД будут проводить работу с водителями, использующими телефон за рулем.