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В Казани на день прекратили работу информационные табло на остановках

10:22, 13.08.2019
В Казани на день прекратили работу информационные табло на остановках

В Казани на весь день прекратили работу информационные табло, установленные на остановках общественного транспорта и показывающие время прибытия автобусов, троллейбусов и трамваев.

Как сообщается на сайте мэрии Казани, ситуация связана с плановым отключением электричества на подстанции. Отключение запланировано на период с 7.00 до 20.00, в это время не будет работать автоматизированная система диспетчерского управления, а, следовательно, и табло.

Напомним, ранее мэрия Казани объяснила, как вернуть деньги, ошибочно списанные при оплате проезда безналом.

ОбществоИнфраструктура
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