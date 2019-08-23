В 2020 году бюджет федерального проекта по обучению соцработников возрастет до 2 млрд рублей

В следующем году федеральный проект по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами нацпроекта «Демография» получит финансирование на сумму 2 млрд рублей. Татарстан — один из 12 пилотных регионов, в котором реализуется данная программа.

«Это пилот по обучению социальных работников со следующего года будет продолжаться в 18 регионах. Федеральный бюджет выделит в следующем году на эту программу уже не 300 млн рублей, как в этом году. Это будет 2 млрд рублей, будет охвачено большее число регионов», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Он заметил, что основной программой является переобучение соцработников. Слушателей программ повышения квалификации обучают принципам ухода, основам безопасного перемещения. Должное внимание уделяется изучению психологических аспектов в работе с тяжелобольными людьми и их родственниками, передает пресс-служба Минтруда РТ,

Система долговременного ухода в Татарстане будет внедряться в три этапа. В 2019 году проект запущен в семи районах республики, в 2020 году будут подключены еще шесть. В 2021 году в планах реализация этой системы во всех 45 муниципальных районах республики.

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, как реализуется национальный проект «Демография» в Татарстане.