Казанский школьник представит Россию на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

Восьмиклассник из Казани Булат Харисов выступит на Европейской олимпиаде юниоров по информатике в составе сборной России. Подготовка проходила на базе Университета Иннополис.

Вместе с Булатом Россию на олимпиаде представят Даниил Клищ из Челябинска, Николай Павлек и Дмитрий Галатенко из Москвы. Они победили на сборах среди 13 школьников 6—9 классов из Москвы, Свердловской и Оренбургской областей, Татарстана, Мордовии и Дагестана.

Состязания пройдут в Словении с 23 по 29 августа. Это соревнования программистов возрастом до 15 лет, они проводятся по правилам Международной олимпиады по информатике. Она включает в себя пробный и два основных тура, в рамках которых предстоит решить задачи на языке С++ или Java. К участию приглашены команды стран-членов Совета Европы, передает пресс-служба Минсвязи РТ,

Напомним, ранее ученица казанского IT-лицея Анна Седова завоевала золотую медаль на XVIII Китайской женской математической олимпиаде.