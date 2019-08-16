Школьница из Казани победила на Китайской женской математической олимпиаде

Ученица казанского IT-лицея Анна Седова завоевала золотую медаль на XVIII Китайской женской математической олимпиаде. Соревнования проходили с 10 по 15 августа 2019 года в китайском городе Ухань. Школьницам предстояло решить за два тура восемь задач уровня Международной математической олимпиады.

Руководителем российской команды был ассистент кафедры дискретной математики МФТИ Михаил Григорьев. Кроме Анны Седовой получила золото школьница из Санкт-Петербурга Лилия Редина, серебряную медаль завоевала Алеся Иванова из Москвы, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Китайская женская математическая олимпиада — соревнования, которые проводятся с 2002 года. Они были созданы для того, чтобы пробудить интерес девушек к точным наукам, поскольку по статистике они участвовали в подобных состязаниях реже юношей. Помимо китайских школьниц традиционно в олимпиаде принимают участие сборные из России, Гонконга, Филиппин и Макао.

Ранее студент казанского IT-лицея КФУ разработал и презентовал беспилотник для выявления лесных пожаров. Аппарат полностью изготавливается на 3D-принтере. Беспилотник оснащен телекамерой и может находить места с повышенной температурой, а также способен обрабатывать изображение на микрокомпьютере и отправлять его в МЧС.