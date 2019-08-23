Россия сменила генерального консула в Гонконге

Новым российским генеральным консулом в Гонконге стал Игорь Сагитов. Он занимает этот пост с августа.

«Новый генеральный консул РФ в Гонконге приступил к своим обязанностям в августе, смена главы российской дипмиссии в Гонконге произошла в рамках плановой ротации, это стандартная процедура», — цитирует «РИА Новости» сообщение дипмиссии.

Игорь Сагитов находится на дипломатической службе с 1986 года, он сменил на посту Александра Козлова. В период с 2011 по 2015 года был советником-посланником посольства России в КНДР, а с 2015 года заместителем директора первого департамента Азии МИД РФ.

Ранее сообщалось, что первым городом России, который посетит новый посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, станет Казань.