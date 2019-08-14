Новый китайский посол КНР посетит Казань в рамках своей первой поездки по России

Фото: пресс-служба посольства

Первым городом России, который посетит новый посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, станет Казань.

«Скоро наша делегация будет там принимать участие в конкурсе профессиональных навыков. Я буду сопровождать эту делегацию», — цитирует дипломата ТАСС.

Ханьхуэй занял пост китайского посла в России в августе 2019 года. До этого он был заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики.