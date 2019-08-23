В России поставлен рекорд по числу долгожителей старше 100 лет

В России установлен рекорд по числу жителей, чей возраст достиг 100 лет или уже превышает это число.

Согласно подсчетам Росстата, на 1 января 2019 года в стране насчитывалось более 20 тыс. людей, которым исполнилось 100 и более лет. Это на 17% больше, чем в 2017 году.

Кроме того, численность людей, которые перешагнули столетний рубеж, растет уже 8 лет подряд и за это время почти утроилась, отмечают «Известия».

Ранее сообщалось, что с мая текущего года пенсионеры, которым установлены минимальные пенсии, начали получать доплаты по новым подсчетам индексации. Власти России намерены довести доходы пенсионера, включающие в себя соцвыплаты и другие меры господдержки, до уровня прожиточного минимума в регионе, а также повысить на сумму проведенных индексаций.