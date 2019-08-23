«Спартак» в гостях уступил португальской «Браге» (0:1) в плей-офф Лиги Европы
Московский «Спартак» проиграл первый матч раунда плей-офф Лиги Европы португальской «Браге».
Исход гостевой встречи решил точный удар полузащитника португальцев Рикарду Орты.
Ответная игра пройдет 29 августа в Москве. Победитель этой пары сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
«Брага» Португалия — «Спартак» Россия 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 — 74 Рикарду Орта.
«Брага» — Матеус, Секейра, Бруно Виана, Пабло (Тормена, 64), Эшгайю, Пальинья, Андре Орта (Мурило, 85), Эдуарду, Франсержио (Новайш, 46), Рикарду Орта, Паулинью.
«Спартак» — Максименко, Айртон, Джикия, Ещенко, Жиго, Зобнин, Шюррле, Бакаев, Гулиев (Умяров, 85), Мирзов (Мельгарехо, 63), Понсе.
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