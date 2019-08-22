Международные резервы России возросли на $1,3 млрд

Международные резервы России за прошлую неделю увеличились на $1,3 млрд, или на 0,2%, и составили $528,4 млрд. Рост произошел в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки, сообщил Центробанк.

Таким образом, международные резервы России продолжили рост после крупного увеличения на прошлой неделе — на $10,2 млрд.

26 июля восьминедельное увеличение международных резервов было прервано сокращением на $0,4 млрд. До этого резервы росли и преодолели отметку в $520 млрд впервые с мая 2013 года, передает RNS.

Напомним, в августе Bloomberg озвучил прогноз, по которому впервые за 8 лет Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам.

