Казанцев пригласили на необычный арт-перформанс

Казанский домостроительный комбинат на площадке Worldskills Kazan создает необычный арт-перформанс «Бетон не всегда серый»:

«В рамках Worldskills Kazan 2019 мы решили рассказать людям, что бетон не всегда серый. Чтобы раскрыть эту мысль, мы объединились с казанскими уличными художниками и создали масштабные арт-объекты. Расписанные бетонные скульптуры подарят яркие эмоции всем участникам и зрителям выставки на Worldskills».

Завод пригласил поучаствовать в своем арт-проекте всех желающих: «Приходи в «Казань Экспо» на WorldSkills, кластер Е, и раскрась мир с КДСК», — говорится на сайте предприятия, — Ты сможем своими руками расписать бетонные скульптуры, созданные ребятами с завода Казанского ДСК. Такое ты точно не забудешь!»