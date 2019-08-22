Дарья Клишина: «Детей не отдают в легкую атлетику — боятся, что их накормят допингом»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью Sport24 рассказала о проблемах в российской легкой атлетике.

«Лет 10 назад, когда моя карьера только начиналась, у нас была конкуренция, которая ощущалась везде, во всех видах. Сейчас этого, к сожалению, нет. Если только в прыжках в высоту или в прыжках с шестом. Но я понимаю родителей, которые не отдают своих детей в легкую атлетику. Многих отпугивает тема допинга. Они не погружены в тему глубоко, почитают новости, и появляется страх, что ребенка накормят допингом, предложат что-то запрещенное.

На самом деле культура отношения к допингу потихоньку меняется. Спортсмены стали к этому чуть более ответственно относиться — те, которые реально хотят выступать. Они ждут, когда за ними придет допинг-контроль. Знаю, что проводятся разные тренинги и учения. Это классно. Надеюсь, что это принесет плоды. Уже не нашему поколению, а тем, кто младше. Им можно и нужно вложить в голову, что допинг — безусловное зло», — сказала Клишина.

Напомним, ранее заместитель генерального директора российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала об угрозах убийства от министра спорта Мордовии.