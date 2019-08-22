Хоккейная арена в Омске обойдется в 10 млрд рублей

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о постройке новой арены клуба в Омске.

— У нас на фасаде новой арены появится элемент логотипа — наша буква А. Ведь клубная принадлежность — очень важный фактор. С одной из сторон расположится огромное медиатабло, с другой стороны мы видим окна — это офисные помещения, детский клуб и так далее. Тоже интересный элемент. На входе на арену будет размещен многофункциональный, просторный и двусветный атриум для зрителей — там даже можно будет проводить концерты на 1 500 человек.

— 12 тысяч зрителей — не мало ли?

— Стоимость арены в 10 миллиардов рублей — вы понимаете, какая это сумма? Мы сделали невозможное — даже для «Газпром нефти» это был изначально неподъемный проект, — сказал Крылов.

Напомним, «Авангард» вынужден проводить свои домашние матчи в Подмосковье из-за возникших проблем с ареной в Омске.