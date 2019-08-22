Нападающий «Вашингтона» Яшкин перешел в московское «Динамо»

Фото: AFP

Чешский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Яшкин перешел в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на сезон 2019/20 года.

Права на хоккеиста в КХЛ принадлежали «Сибири», который обменял их в московский клуб на денежную компенсацию.

Всего в НХЛ на счету 26-летнего Яшкина 314 проведенных матчей и 73 набранных очка (29+44).