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Нападающий «Вашингтона» Яшкин перешел в московское «Динамо»

13:15, 22.08.2019
Нападающий «Вашингтона» Яшкин перешел в московское «Динамо»
Фото: AFP

Чешский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Яшкин перешел в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на сезон 2019/20 года.

Права на хоккеиста в КХЛ принадлежали «Сибири», который обменял их в московский клуб на денежную компенсацию.

Всего в НХЛ на счету 26-летнего Яшкина 314 проведенных матчей и 73 набранных очка (29+44).

СпортХоккей
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