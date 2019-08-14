Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке ПО на китайские смартфоны

Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке программного обеспечения компании на китайские смартфоны. Эту информацию подтвердила пресс-служба российского холдинга.

Mail.ru Group заинтересована в том, чтобы ее продукты были представлены на максимальном количестве платформ. Компания открыта ко всем взаимовыгодным партнерствам, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что «Яндекс» ведет переговоры с китайским производителем гаджетов Huawei. Обсуждается вопрос внедрения голосового помощника «Алиса» в смартфоны компании.



Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России доработала законопроект, предлагающий обязать производителей гаджетов предустанавливать на устройства для российского рынка отечественные приложения.



