Новости технологий

20:54 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке ПО на китайские смартфоны

20:08, 14.08.2019
Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке ПО на китайские смартфоны
Фото: pxhere.com

Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке программного обеспечения компании на китайские смартфоны. Эту информацию подтвердила пресс-служба российского холдинга.

Mail.ru Group заинтересована в том, чтобы ее продукты были представлены на максимальном количестве платформ. Компания открыта ко всем взаимовыгодным партнерствам, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что «Яндекс» ведет переговоры с китайским производителем гаджетов Huawei. Обсуждается вопрос внедрения голосового помощника «Алиса» в смартфоны компании.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России доработала законопроект, предлагающий обязать производителей гаджетов предустанавливать на устройства для российского рынка отечественные приложения.

ТехнологииIT
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров