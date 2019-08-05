Татарстан вошел в пятерку популярных направлении у россиян в 2018 году

Республика Татарстан вошла в пятерку популярных отечественных направлений в прошлом году. В прошлом году ее посетили 120,2 тыс. туристов.

Среди мест отдыха внутри страны в прошлом году у соотечественников были популярны: Санкт-Петербург (438,6 тыс. туристов), Москва (320,3 тыс.), Краснодарский край (227 тыс.) и Республика Крым (128,3 тыс.). Замыкает пятерку лидеров Татарстан, пишут «Известия».

Отмечается, что траты россиян на отдых внутри страны в этом году выросли на 10—15% по сравнению с прошлым годом. В среднем расходы на отпуск на одного человека составляют 46 тыс. рублей.

Ранее газета «Реальное время» изучила отзывы иностранных туристов о Казани. Об их впечатлениях от «татарского фастфуда» и свободного доступа в мечеть «Кул-Шариф» читайте в материале.