Названы самые популярные у казанцев песни этого лета

Эксперты «Яндекс.Музыки» рассказали, какие музыкальные треки пользуются популярностью у казанцев этим летом.

Самым популярным летним хитом в Казани стала композиция Billie Eilish «Bad guy», на втором месте оказался трек «Девочка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai. Следом за ними третью строку в рейтинге заняла песня Life певицы Zivert. В пятерку лидеров также попал «Грустный дэнс» от Artik & Asti и Артема Качера, а также трек NBA от российской инди-поп группы RSAC.

Список обновляется раз в месяц и объединяется в специальный городской плейлист, который собирает 50 наиболее популярных песен за последний сезон.

Ранее сообщалось, что дуэт челнинской исполнительницы Айгель Гайсиной и петербургского музыканта Ильи Барамии выпустил третий альбом. Новая пластинка «Аигел» получила название «Эдем».

