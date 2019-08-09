Дуэт «АИГЕЛ» выпустил третий альбом

Дуэт челнинской исполнительницы Айгель Гайсиной и петербургского музыканта Ильи Барамии выпустил третий альбом. Новая пластинка «АИГЕЛ» получила название «Эдем».

Барамия рассказал, что не считает альбом концептуальным, но при этом видит во всех треках «сквозное настроение».

«Я много ездил по стране (кстати, именно в Набережных Челнах, откуда родом Айгель, не был), и этими песнями можно экзистенцию любого небольшого города России описать. Да и окраинных районов столиц тоже», — приводит его слова «Медуза».

Сама Айгель Гайсина призналась, что песня «Оно выделяло тепло» — автобиографическая.