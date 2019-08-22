В Башкирии мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии, в селе Новоаптиково мужчина заснул с непотушенной сигаретой и сгорел вместе с домом.

«По прибытию к месту вызова установлено, что горит одноэтажный бревенчатый дом размером 4x7 м», — уточняется в пресс-службе МЧС РБ,

Пожарные, которые прибыли по вызову, быстро справились с огнем. В ходе тушения они обнаружили тело мужчины. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее сообщалось, что в детском лагере в Башкирии при проверке обнаружили курилку.