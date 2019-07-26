В детском лагере в Башкирии во время проверки обнаружили курилку

Рабочая группа во главе с заместителем председателя комитета Госсобрания — Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Риммой Утяшевой проверила детский лагерь «Черемушки».

Учреждение находится на территории Уфы близ поселка Мелькомбинат. В результате инспекции серьезных нарушений в лагере не было выявлено.

«В то же время мы обратили особое внимание на потенциально опасные места. За одним из корпусов свалены металлолом, арматура, доски с торчащими гвоздями. Там же обнаружено место для курения, которого на территории детского лагеря быть не должно», — отметила Утяшева.

Кроме того, нарекания были к медицинскому кабинету и к работе кухни, уточнили в пресс-службе Госсобрания.

В ближайшее время все нарушения будут устранены.

Напомним, в России начались массовые проверки детских лагерей после пожара палаточного лагере в Хабаровском крае, где погибли четверо детей.