Исполком Казани выделит 5,7 млн рублей учителям, подготовившим победителей и призеров олимпиад

В Казани учителям и педагогам дополнительного образования, подготовившим победителей и призеров предметных олимпиад школьников в 2019 году, выделят в сумме 5,7 млн рублей. Единовременное материальное вознаграждение будет выплачено в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Так, учителям, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийских предметных олимпиад школьников выделят по 25 тыс. рублей. Педагоги, которые занимались подготовкой победителей и призеров республиканских олимпиад для учащихся 7—11-х классов и регионального этапа всероссийских предметных олимпиад школьников, получат по 15 тыс. рублей. Учителя, чьи ученики стали победителями и призерами республиканской олимпиады школьников для учащихся

8-х классов, а также олимпиады по геологии и истории Татарстана, получат по 5 тыс. рублей, говорится в постановлении исполкома, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Ранее ученица казанского IT-лицея Анна Седова завоевала золотую медаль на XVIII Китайской женской математической олимпиаде.

