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В Казани появятся пять новых улиц

09:12, 22.08.2019
В Казани появятся пять новых улиц
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Советском районе Казани откроют пять новых улиц. Соответствующее постановление исполкома города было опубликовано в сборнике документов мэрии.

Улицы появятся в жилом массиве «Султан Ай». Они будут называться «улица Зеленая Роща — Зеленая Роща урамы», «Алмазная улица — Алмазная урамы», «улица Алтын — Алтын урамы», «улица Айтуган — Айтуган урамы», «улица Райхан — Рәйхан урамы».

Решение о названиях было принято с учетом собственников земельных участков и рекомендаций Комиссии по топонимике.

Ранее стало известно, что в Советском районе Казани появятся два новых проезда — «проезд Созидателей — Созидателей юлы» и «проезд Яраткан — Яраткан юлы».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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