В Казани появятся пять новых улиц

В Советском районе Казани откроют пять новых улиц. Соответствующее постановление исполкома города было опубликовано в сборнике документов мэрии.

Улицы появятся в жилом массиве «Султан Ай». Они будут называться «улица Зеленая Роща — Зеленая Роща урамы», «Алмазная улица — Алмазная урамы», «улица Алтын — Алтын урамы», «улица Айтуган — Айтуган урамы», «улица Райхан — Рәйхан урамы».

Решение о названиях было принято с учетом собственников земельных участков и рекомендаций Комиссии по топонимике.

Ранее стало известно, что в Советском районе Казани появятся два новых проезда — «проезд Созидателей — Созидателей юлы» и «проезд Яраткан — Яраткан юлы».