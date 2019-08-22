В Роспотребнадзоре РФ разработали 18 диагностических препаратов для выявления инфекций

Специалисты Роспотребнадзора разработали 18 новых диагностических препаратов, позволяющих выявлять возбудителей опасных инфекционных болезней. Это было сделано совместно с учеными из Гвинеи.

«За время сотрудничества мы разработали 18 новых диагностических препаратов, позволяющих выявлять маркеры возбудителей опасных инфекционных болезней, из них семь уже зарегистрированы в Российской Федерации и успешно применяются», — рассказала глава ведомства Анна Попова.

Она также рассказала о разработке вариантов вакцинных препаратов против болезни, вызванной вирусом Эбола и лихорадки Ласса, дивакцины против лихорадок Эбола и Марбург.

Специалисты Роспотребнадзора, ученые-вирусологи из России, а также мобильные бактериологические лаборатории были направлены в Гвинею , чтобы помочь справиться с вирусом Эбола, пишет «РИА Новости». Помимо диагностических исследований, эксперты проводили консультаций и учили коллег-медиков безопасной работе.

Ранее сообщалось о создании в России уникальной вакцины против лихорадки Эбола.