Тренер «Автомобилиста»: «Не страшно, что проиграли «Ак Барсу», у нас играл резервный состав»

Фото: «РИА Новости» / Павел Лисицын

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение своей команды от казанского «Ак Барса» на турнире в Риге.

«Сегодняшний матч по содержанию игры мне понравился больше, чем с рижским «Динамо». Ребята немножко встрепенулись, более правильно выполняли игровое задание, играли с головой. Наш соперник — очень серьезная команда, сегодня играл фактически в своем боевом составе. То, что пропустили шайбы в концовке матча, не пугает. Играли до конца.



Не страшно, что уступили с таким счетом. Мне важно было проверить наш ближайший резерв, кто будет начинать чемпионат, и увидеть содержание игры. Продолжаем придерживаться своего плана подготовки, иностранцы готовятся, завтра сыграют против минского «Динамо», — заявил Мартемьянов.

Встреча между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» закончилась победой казанцев со счетом 5:2.