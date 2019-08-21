На WorldSkills испекли 15-килограммовый торт для казанских школьников

Участники компетенции «Кондитерское дело» на чемпионате WorldSkills в Казани испекли торт в виде российского флага. Изделие на 15 кг вручат ученикам 23-й школы Казани в День Государственного флага России.

Пресс-служба WorldSkills 2019 отмечает, что перед началом соревнований сборные всех стран-участниц посетят 57 школ и колледжей Казани.

Конкурсанты национальной сборной России побывают в 23-й татарско-русской школе с углубленным изучением отдельных предметов. 22 августа — день Государственного флага России. Участники сборной расскажут о своих историях успеха и проведут викторину для старшеклассников. Хозяевам соревнований предстоит ответить на вопросы об истории флага России и движении WorldSkills. В конце мероприятия у журналистов и школьников будет возможность пообщаться с членами сборной.