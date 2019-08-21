Кредиторы «Интерскол-Алабуга» подадут в суд на банкротство компании

На первом собрании кредиторов АО «Интерскол-Алабуга» участники проголосовали за введение в компании-должнике процедуры конкурсного управления. С соответствующим ходатайством временный управляющий обратится в суд.

Сейчас в «Интерскол-Алабуга» по решению арбитража введено наблюдение.

На собрании из числа участников с правом голоса присутствовали ООО «СБК Геофизика» (требования в 1,18 млрд рублей), ПАО «Банк ВТБ» (требования в 2,41 млрд рублей) и Фонд развития промышленности (требования в 505 млн рублей), следует из сообщения временного управляющего.

Напомним, что этим летом временный управляющий АО «Интерскол-Алабуга» не нашел признаков преднамеренного или фиктивного банкротства компании.