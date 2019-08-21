Новости происшествий

14:24 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Челябинске задержали водителя мусоровоза, столкнувшегося с автобусом Уфа — Нижневартовск

13:09, 21.08.2019
В Челябинске задержали водителя мусоровоза, столкнувшегося с автобусом Уфа — Нижневартовск
Фото: 74.mchs.gov.ru

В Челябинске задержали 37-летнего водителя мусоровоза КАМАЗ, устроившего ДТП с микроавтобусом Уфа — Нижневартовск. В результате 12 человек получили травмы, еще один человек скончался.

В Центральный районный суд направлено ходатайство об аресте водителя, пишет Znak.com со ссылкой на первого заместителя прокурора города Данила Бояринова.

В крови водителя обнаружены следы морфина. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее сообщалось, что девять человек остаются в лечебных учреждениях после ДТП с участием микроавтобуса и КАМАЗа. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель мусоровоза КАМАЗ столкнулся с двигающимся впереди попутно автобусом Peugeot.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров