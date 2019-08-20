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Девять пострадавших в ДТП в Челябинске находятся в больнице

08:19, 20.08.2019
Девять пострадавших в ДТП в Челябинске находятся в больнице
Фото: realnoevremya.ru

Девять человек остаются в лечебных учреждениях после ДТП с участием микроавтобуса и КАМАЗа. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель мусоровоза КАМАЗ столкнулся с двигающимся впереди попутно автобусом Peugeot. Травмы получили водитель КАМАЗа и его пассажир, в автобусе травмы получили девять пассажиров.

У всех пострадавших травмы различной степени тяжести, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска.

Напомним, микроавтобус, следовавший по маршруту Уфа — Нижневартовск, столкнулся с КАМАЗом в Челябинске. В результате ДТП 13 человек пострадали, семь госпитализированы.

ПроисшествияАвто Башкортостан
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