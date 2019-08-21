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Минобороны: на западных границах России наблюдается напряженная обстановка

12:27, 21.08.2019
Минобороны: на западных границах России наблюдается напряженная обстановка
Фото: mil.ru

На западных границах России военно-политическая обстановка остается напряженной.

Это связано с усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, Россия для нейтрализации возникающих угроз в том числе совершенствует боевой состав, пишет RT.

«В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава», — добавил Шойгу.

Ранее в НАТО сообщили, что военный конфликт между Россией и странами альянса маловероятен, но все же возможен. По их мнению, чтобы снизить риски, потенциал сдерживания НАТО в прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю.

Происшествия
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