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НАТО: военный конфликт с Россией маловероятен

08:19, 22.06.2019
НАТО: военный конфликт с Россией маловероятен
Фото: pxhere.com

Военный конфликт между Россией и странами НАТО маловероятен, но все же возможен. Об этом говорится в докладе Оборонного колледжа Североатлантического альянса «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО».

«Чтобы снизить риски, потенциал сдерживания НАТО в прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю. Развертывание военных должно дополнять существующие договоренности по расширению передового присутствия», — приводит выдержку из документа «РИА Новости».

Ранее США обвинили Россию в распространении конфликта в Сирии.

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