НАТО: военный конфликт с Россией маловероятен

Военный конфликт между Россией и странами НАТО маловероятен, но все же возможен. Об этом говорится в докладе Оборонного колледжа Североатлантического альянса «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО».

«Чтобы снизить риски, потенциал сдерживания НАТО в прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю. Развертывание военных должно дополнять существующие договоренности по расширению передового присутствия», — приводит выдержку из документа «РИА Новости».

Ранее США обвинили Россию в распространении конфликта в Сирии.