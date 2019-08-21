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На WorldSkills Kazan продемонстрировали места соревнований (фото)

12:31, 21.08.2019
На WorldSkills Kazan продемонстрировали места соревнований (фото)
Фото: Александр Артемьев

В выставочном центре «Казань Экспо» продемонстрировали площадки для соревнований участников WorldSkills Kazan. В чемпионате будут участвовать свыше 1 300 представителей 63 стран, соревнования пройдут по 56 компетенциям в различных сферах производства, будь то столярное дело или флористика, парикмахерское искусство, кузовной ремонт или хлебопечение.

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Как сообщало ранее «Реальное время», имена победителей WorldSkills Kazan станут известны не раньше чем на церемонии закрытия.

ПромышленностьОбществоОбразование Татарстан
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