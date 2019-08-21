На WorldSkills Kazan продемонстрировали места соревнований (фото)
В выставочном центре «Казань Экспо» продемонстрировали площадки для соревнований участников WorldSkills Kazan. В чемпионате будут участвовать свыше 1 300 представителей 63 стран, соревнования пройдут по 56 компетенциям в различных сферах производства, будь то столярное дело или флористика, парикмахерское искусство, кузовной ремонт или хлебопечение.
Как сообщало ранее «Реальное время», имена победителей WorldSkills Kazan станут известны не раньше чем на церемонии закрытия.
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