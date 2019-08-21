Имена победителей WorldSkills Kazan назовут только на церемонии закрытия

Фото: Александр Артемьев

Имена победителей WorldSkills Kazan станут известны не раньше, чем на церемонии закрытия. Об этом рассказали сегодня на брифинге, посвященном началу чемпионата.



Оценивать участников будут эксперты, которые перед чемпионатом тренировали команды. Эксперты смогут выставлять оценки всем командам, кроме своих.

Ранее в Казани презентовали медали 45-го мирового чемпионата WorldSkills. В основе дизайна медалей лежит изображение тюльпана и традиционный татарский орнамент. Сами награды сделаны из сплава специальных металлов на основе цинка, на них нанесено гальваническое покрытие под золото, серебро и бронзу.

Всего для WorldSkills изготовили 275 наградных медалей, 80 медалей для лучших конкурсантов сборных и более 700 памятных медалей для WSI.