В Казани ограничат движение из-за церемоний открытия и закрытия чемпионата WorldSkills

21 августа — в день генеральной репетиции открытия чемпионата Worldskills 2019, 22 августа — в день церемонии открытия чемпионата, 27 августа — в день закрытия чемпионата на прилегающих к «Казань арене» территориях будет ограничено движение. На определенных участках дорог нельзя будет проехать за 2 часа до начала мероприятия и 2 часа после окончания.

Ограничено движение будет по ул. С. Хакима в обоих направлениях, на участке от улиц Ф. Амирхана до Чистопольской. Так же на участке от С. Хакима до съезда на проспект Х. Ямашева в направлении ул. Академика Арбузова и при движении со стороны ул. Гаврилова до дома №75 по ул. Чистопольской.

Закроют дорогу по обеим сторонам местного проезда, прилегающего к ул. Чистопольской, на участке между ул. Адоратского и пр. Ямашева, на правоповоротном съезде с пр. Ямашева на ул. Чистопольскую при движении от ул. Адоратского. Временно нельзя будет проехать по ул. Адоратского в направлении от ул. Четаева в сторону ул. Чистопольской и выехать с улиц Нигматуллина и А. Козина на ул. С. Хакима.

Кроме того, будет организовано двухстороннее движение по ул. Нигматуллина, на участке между улицами С. Хакима и Чистопольской, разрешен левый поворот с ул. Нигматуллина на ул. Чистопольскую. Подробная схема будет опубликована на сайте мэрии.

В эти дни для жителей и гостей города будут организованы перехватывающие парковки у ТЦ «Леруа Мерлен», ТЦ XL, «Мегастрой», «Ривьера», Дворца единоборств «Ак барс» и крытом паркинге «Татнефть Арены», а от станции метро «Козья слобода» до торгового центра XL с 16 до 24 часов через каждые 5 минут будут курсировать бесплатные шаттлы.

Ранее исполком Казани опубликовал постановление об ограничении движения на ряде центральных улиц города при подготовке и проведении Дня города и Дня Республики Татарстан.

