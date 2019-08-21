В Минздраве РФ рассказали о способах борьбы со стрессом

Эксперты Министерства здравоохранения РФ рассказали о способах борьбы со стрессом.

В первую очередь помочь преодолеть стрессовые ситуации могут аутотренинги, релаксация, йога, а также отдых на природе и плавание.

Также следует высыпаться, в течение дня чередовать периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом.

Важным помощником в борьбе со стрессом может быть питание. Эксперты советуют избегать перекусов на ходу и включить в рацион горький шоколад, орехи, бананы и имбирь, передает «РИА Новости».

«Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам», — отмечается в исследовании.

Ранее Министерство здравоохранения РФ предложило работодателям создавать для своих сотрудников комнаты психоэмоциональной разгрузки для повышения производительности труда и снижения стресса. В них можно разместить оборудование для музыкальной терапии, ультрафиолетовые и ароматические лампы, капсулы сна, массажные кресла, плакаты и листовки с комплексами упражнений.