Минздрав РФ предложил создать на рабочих местах комнаты по снижению стресса

Министерство здравоохранения РФ предложило работодателям создавать для своих сотрудников комнаты психоэмоциональной разгрузки для повышения производительности труда и снижения стрессовой нагрузки.

В этих комнатах можно разместить оборудование для музыкальной терапии, ультрафиолетовые и ароматические лампы, капсулы сна, массажные кресла, плакаты и листовки с комплексами упражнений, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Также работодателям посоветовали обсуждать с самими сотрудниками, как можно улучшить условия труда и снизить уровень стресса.

Ранее Минздрав РФ предложил работодателям рекомендации, которые помогут сотрудникам сократить потребление алкоголя. В их числе оказалась организация безалкогольных корпоративов.