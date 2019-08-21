Продажи Lamborghini в России выросли в 4 раза

С начала 2019 года в России продали 88 новых автомобилей Lamborghini. По сравнению с январем — июлем 2018-го этот показатель вырос в 3,8 раза.

Эксперты объясняют резкий скачок стартом продаж кроссовера Lamborghini Urus. За 7 месяцев россияне уже приобрели 69 этих моделей, сообщает агентство «Автостат».

На втором по популярности месте оказались спорткары Aventador. С начала года удалось продать 11 машин.

Следом идут восемь экземпляров модели Huracan.

Напомним, что Lamborghini Urus вошел в рейтинг самых популярных в РФ люксовых автомобилей. На первом месте оказался Mercedes-Benz Maybach S-Сlass.