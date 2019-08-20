«Новая нефтехимия» потребовала от РК «Ривьера» 400 млн рублей
Конкурсный управляющий ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» получил требования от ООО «Новая нефтехимия». Их размер составляет 400 млн рублей.
Требования также признаны обоснованными, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Ранее управляющий «Ривьеры» объявил повторные торги по продаже кинокомплекса, которым управляла компания. Его стоимость составляет 798,5 млн рублей.Бизнес Татарстан
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