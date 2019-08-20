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«Новая нефтехимия» потребовала от РК «Ривьера» 400 млн рублей

23:54, 20.08.2019
«Новая нефтехимия» потребовала от РК «Ривьера» 400 млн рублей
Фото: zdanie.info

Конкурсный управляющий ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» получил требования от ООО «Новая нефтехимия». Их размер составляет 400 млн рублей.

Требования также признаны обоснованными, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Ранее управляющий «Ривьеры» объявил повторные торги по продаже кинокомплекса, которым управляла компания. Его стоимость составляет 798,5 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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