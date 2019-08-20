Дональд Трамп заявил о необходимости вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение России в «Большую восьмерку» G8.

Такое заявление глава Белого дома сделал на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в [G8]», — приводит слова президента пресс-пул Белого дома.

Ранее Трамп уже заявлял о решении проблемы, которая мешала Вашингтону и Москве урегулировать отношения между странами.