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Дональд Трамп заявил о необходимости вернуть Россию в G8

23:12, 20.08.2019
Дональд Трамп заявил о необходимости вернуть Россию в G8
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение России в «Большую восьмерку» G8.

Такое заявление глава Белого дома сделал на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в [G8]», — приводит слова президента пресс-пул Белого дома.

Ранее Трамп уже заявлял о решении проблемы, которая мешала Вашингтону и Москве урегулировать отношения между странами.

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