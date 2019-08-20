Умерла народная артистка России Александра Назарова

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Народная артистка России Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни, сообщил театр имени Ермоловой, где трудилась актриса.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — говорится в сообщении театра.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно, отметили в театре.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Среди них советский фильм-катастрофа «Экипаж», «Ночной дозор» и сериал «Моя прекрасная няня».