Роспотребнадзор РТ предупредил предпринимателей о попытках мошенничества со стороны лжесотрудников
Роспотребнадзор Татарстана предупредил предпринимателей о попытках мошенничества со стороны людей, представляющихся сотрудниками ведомства.
В сообщении ведомство рассказало, как к индивидуальному предпринимателю Казани прибыла неизвестная женщина, называющая себя сотрудником Роспотребнадзора, которая пригрозила внеплановой выездной проверкой и предлагала купить комплект литературы за 2 500 рублей. Предприниматель позвонила в ведомство и выяснила, что женщина отношения к Роспотребнадзору не имеет.
Это не первый подобный случай этим летом. Месяц назад Роспотребнадзор также зафиксировал попытки мошенничества: тогда злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, предлагали решить вопрос внеплановых проверок у предпринимателей за вознаграждение.Бизнес Татарстан
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