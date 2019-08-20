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Роспотребнадзор РТ предупредил предпринимателей о попытках мошенничества со стороны лжесотрудников

17:45, 20.08.2019
Роспотребнадзор РТ предупредил предпринимателей о попытках мошенничества со стороны лжесотрудников
Фото: torange.biz

Роспотребнадзор Татарстана предупредил предпринимателей о попытках мошенничества со стороны людей, представляющихся сотрудниками ведомства.

В сообщении ведомство рассказало, как к индивидуальному предпринимателю Казани прибыла неизвестная женщина, называющая себя сотрудником Роспотребнадзора, которая пригрозила внеплановой выездной проверкой и предлагала купить комплект литературы за 2 500 рублей. Предприниматель позвонила в ведомство и выяснила, что женщина отношения к Роспотребнадзору не имеет.

Это не первый подобный случай этим летом. Месяц назад Роспотребнадзор также зафиксировал попытки мошенничества: тогда злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, предлагали решить вопрос внеплановых проверок у предпринимателей за вознаграждение.

Бизнес Татарстан
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