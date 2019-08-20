Минобороны РФ опубликовало кадры первого полета беспилотника «Альтиус-У»

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Сегодня Минобороны России опубликовало на своем Youtube-канале видеозапись первого полета беспилотника «Альтиус-У»

Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно, отмечают в министерстве.

Беспилотный летательный аппарат может находиться в воздухе более суток и проводить разведку с помощью оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Его масса достигает почти 6 тонн.

На определенном этапе разработкой беспилотника занималось казанское ОКБ им. Симонова.

Напомним, в августе свой первый полет также совершил российский тяжелый беспилотник «Охотник».