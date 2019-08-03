Российский тяжелый беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Российский тяжелый ударный беспилотник аппарат «Охотник» сегодня совершил первый полет. Беспилотник разработало конструктуроское бюро Сухого.

Полет продолжался 20 минут. За это время летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку.

«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения, пишет ТАСС ос ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Напомним, что В России разработали боевой модуль «Сервал», предназначенный для уничтожения беспилотников.

