Экс-мэр Уфы Ирек Ялалов опубликовал свои детские фотографии

Бывший мэр Уфы, сенатор от Башкирии Ирек Ялалов опубликовал в Instagram четыре фотографии из своего детства.

Фотографии были сделаны, когда Ялалову было 5, 6, 16 и 26 лет. На некоторых фотографиях также запечатлены отец и мать бывшего мэра: Ишмухамет Гиззатович и Насима Шаиховна Ялаловы.

Напомним, в августе Ирек Ялалов также публиковал архивные фотографии со времен его работы прорабом. Чиновник поздравил с наступающим Днем строителя всех причастных к этому празднику. Он отметил, что вся его жизнь связана со строительством и до работы госслужащим он был мастером, прорабом и замдиректора предприятия.